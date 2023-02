"Aiutateci ancora a raccontare la distruzione del nostro territorio"

I giornalisti marchigiani dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) hanno scelto Sassoferrato in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Un gesto particolarmente apprezzato da Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, che nel salutare i convenuti ha sottolineato con amarezza: "Il 15 settembre abbiamo subito un bombardamento d’acqua, dopo dieci giorni di attenzione i media ci hanno un po’ dimenticati. Aiutateci ancora a raccontare che c’è stata un’alluvione valliva, ma anche la distruzione di un territorio interno". Greci ha manifestato la sua preoccupazione per un altro aspetto: "Ci siamo rialzati, siamo ripartiti, ma da soli. Dopo cinque mesi aspettiamo i primi aiuti veri: dei 200 milioni stanziati dal Governo ancora non abbiamo ricevuto un euro. L’alluvione ci deve insegnare che il problema di un fiume si deve affrontare a partire dalla sorgente fino alla costa. Se nessuno fa niente per la montagna, poi i problemi arrivano anche a valle". La presidente regionale, Egizia Marzocco, e quello nazionale, Vincenzo Varagona, hanno assicurato l’impegno dei giornalisti cattolici marchigiani a tenere accesi i riflettori sui territori delle aree interne e che proprio per questo hanno scelto Sassoferrato per l’appuntamento annuale, stavolta dedicato ai temi del sinodo.