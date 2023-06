"Aiuti a mamma con bimba disabile"

Il cuore d’oro delle mamme della Valmusone è davvero grande. Quando infatti hanno saputo di una donna, mamma anche lei, che si è ritrovata a dover affrontare diverse difficoltà, non hanno esitato a dare il proprio aiuto. "Una signora che vive da sola con una figlia disabile è rimasta senza lavoro a causa di un repentino problema di salute. Può solo lavorare da casa ma non riesce a trovare nulla e per un mese circa deve restare assolutamente a riposo. Purtroppo a causa di queste condizioni riesce a malapena a pagare l’affitto della casa", racconta la fidardense che si è presa la briga di lanciare l’appello a nome della donna che risiede in città. Per questo il gruppo di mamme si è mosso autonomamente per portare aiuto alla mamma in difficoltà. E ce l’hanno fatta, almeno per quanto in loro potere, garantendo un supporto concreto per quella famigliola per quanto riguarda beni di prima necessità e non solo. L’appello è stato diramato anche attraverso il portale online, seguitissimo su Facebook che conta oltre 20mila e 500 membri, "Il tempo delle mamme e dintorni", coordinato da Alice Palazzi di Castelfidardo. "Grazie per pensarmi ogni volta che vieni a conoscenza di situazioni dolorose e complesse come questa. Non sempre riesco ad essere presente come vorrei – ha scritto Palazzi rivolgendosi alla fidardense che si è fatta portavoce –. Qualsiasi persona desiderosa di aiutarla può portare cose da mangiare al suo negozio al civico 76 in via Dante Alighieri, si è offerta di fare da tramite. Grazie di cuore a chi potrà dare una mano". Nel giro di pochissimi minuti sono fioccate domande, si sono mobilitate persone, mosse solo dalla volontà di fare bene e sfruttando anche le proprie competenze personali.