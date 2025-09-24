Aiuti alle famiglie in difficoltà anche per il sostegno scolastico

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà economica arriva dal Comune, che il mese scorso ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi fino a 250 euro, destinati a donne in gravidanza, ragazze madri, famiglie numerose e nuclei familiari con minori fino a 14 anni iscritti a centri ricreativi extrascolastici o ad attività di sostegno scolastico. C’è ancora tempo per fare domanda.

L’iniziativa utilizza gli stanziamenti regionali a favore della famiglia e punta a sostenere la genitorialità e l’accesso ai servizi educativi e sociali. Per poter ottenere il contributo è necessario essere residenti nel Comune di Falconara, avere nel proprio nucleo almeno un minore di età inferiore ai 14 anni e possedere un’attestazione ISEE non superiore a 10mila euro.

Restano esclusi dal contributo i nuclei familiari con minori ospitati in strutture residenziali a tempo pieno o affidati a famiglie con retta a carico dell’ente locale. Inoltre, in presenza di debiti pregressi nei confronti del Comune per servizi a domanda individuale, l’amministrazione potrà trattenere in tutto o in parte l’importo del contributo per compensare il credito.

Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Falconara al link https://tinyurl.com/8kbkwukt.

"L’erogazione dei contributi previsti dalla Legge 30 – è il commento dell’assessore Ilenia Orologio – rappresenta un sostegno concreto per le famiglie che vivono situazioni di difficoltà. Come amministrazione crediamo sia fondamentale garantire strumenti di aiuto che non solo alleggeriscano i bilanci familiari, ma che contribuiscano a rafforzare la coesione sociale della nostra comunità".