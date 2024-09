"Aiuti dal cuore. Sono commosso"

"La solidarietà e la vicinanza da parte di tutti, in questo momento, è davvero incredibile – racconta Tiziano Romagnoli, i cui danni sono stati limitati nell’area del garage, in quanto lui risiede al secondo piano di un condominio –. Avevo la serranda bloccata del garage con l’auto dentro. Ho chiamato ed è intervenuta la ditta Da.Pi. Serrande di Ancona. Sono venuti due operatori e non hanno voluto un euro per l’intervento. Non hanno voluto neppure che gli offrissi la colazione. Mi hanno solo detto, ‘diamoci una mano tra di noi’. Poi una pacca sulla spalla e se ne sono andati. Sono rimasto in mezzo alla strada infangato che li salutavo. Gente d’Ancona, gente di cuore", conclude.