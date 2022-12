Aiuti per il caro bollette, è boom di richieste

Anche nella città della carta aumenta la povertà e il caro bollette mette in difficoltà sempre più famiglie. Il Comune di Fabriano per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà e aiutare le famiglie più in difficoltà per l’ulteriore aumento delle bollette di luce e gas ha emanato un bando. In appena una settimana sono arrivate 203 domande. "Stiamo valutando – spiega il sindaco Daniela Ghergo - la sussistenza dei requisiti per verificare se le domande sono tutte accoglibili e se possono essere tutte soddisfatte nei limiti della capienza delle risorse". Un fondo da 50mila euro. Con la collaborazione dell’Ambito Territoriale Sociale 10, è stato pubblicato il 14 dicembre, un apposito avviso attraverso il quale potevano accedere al contributo i cittadini in possesso di specifici requisiti, tra cui l’Isee non superiore a 10mila euro. L’importo del contributo verrà riparametrato per le famiglie più numerose e sarà concesso in base ad una apposita graduatoria che verrà predisposta tenendo conto delle seguenti condizioni socio-familiari: presenza di minori nel nucleo familiare, di adulti con più di 75 anni, di persone con invalidità non inferiore al 67% e fascia Isee. "In considerazione della grave situazione sociale determinata dall’aumento del costo delle bollette – ha dichiarato il sindaco Daniela Ghergo – l’Amministrazione ha voluto dare un segnale concreto di vicinanza alle famiglie". Anche il messaggio di Natale del vescovo Francesco Massara era rivolto alle povertà e ai più fragili: "ll Natale diventa occasione quanto mai propizia per ricordare alla nostra umanità che, se vogliamo sperimentare la gloria di Dio come nostra Pace, è indispensabile promuovere una cultura della pace formando una generazione di veri artigiani di Pace, capaci di essere pacificatori e non solo pacifisti, coraggiosi nel condannare non solo questa o quella guerra, ma il conflitto in quanto tale, soprattutto quello invisibile e nascosto. Mi riferisco alle lotte tra i poveri, alle battaglie di chi è rimasto senza lavoro, ai contrasti nelle famiglie e tra le generazioni, alle guerre che riducono in miseria intere popolazioni provocando migrazioni di massa, agli abusi contro l’ambiente, alle battaglie ideologiche. Questa inesauribile storia di violenza ci racconta che abbiamo bisogno di Pace tra noi e sulla nostra terra irrorata dal sangue. Pace in ciascuna famiglia sempre più esposta alla fragilità delle relazioni e a brutalità spesso nascoste e, per questo, ancor più dolorose. Pace nelle nostre comunità cristiane chiamate a testimoniare l’accoglienza fraterna, particolarmente verso chi si sente rifiutato. Pace nelle nostre città e nei nostri paesi esposti al diffuso e non superato malessere sociale che alimenta risentimento o rancore verso tutto e verso tutti".

Sara Ferreri