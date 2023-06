"Aiuto, mi hanno aggredito" Era tutto falso: finisce a processo

Perde il treno a bordo del quale lavorava poi si presenta alla polizia per dire: "Aiutatemi mi hanno aggredito". Protagonista un capotreno di 58 anni che però si sarebbe inventato tutto per giustificare la sua mancata presenza nel convoglio. Il dipendente di Trenitalia è finito a processo per simulazione di reato. L’episodio risale ad aprile del 2021 ed è avvenuto alla stazione di Ancona. Il capotreno era arrivato in stazione a bordo di un treno regionale che aveva fatto sosta. Quando è stato il momento di ripartire il macchinista avrebbe atteso il via libera da parte del capotreno che sarebbe anche arrivato tanto che il convoglio ha ripreso la corsa per la direzione stabilita. Il 58enne però non era salito ma era rimasto al binario. In quel momento si sarebbe trovato al telefono. Tutto trafelato si era poi presentato dalla polizia ferroviaria per dire che un gruppetto di persone lo aveva aggredito e che per quel motivo lui aveva perso il treno dove sarebbe dovuto risalire a bordo. La polfer si è attivata subito con le indagini, per risalire agli aggressori. Hanno visionato le telecamere della stazione ma nessuna di queste, dove era presente anche il capotreno, che parlava tranquillo al cellulare, era stata ripresa l’aggressione lamentata dal dipendente. Così il sospetto che avesse simulato tutto per non avere guai al lavoro. Il capotreno era stato raggiunto da un decreto penale di condanna a cui però ha fatto opposizione preferendo affrontare il giudizio. Arrivato a processo ha chiesto la messa alla prova che varrà valutata nell’udienza fissata con il giudice Corrado Ascoli a settembre prossimo. Se andrà a buon fine vedrà estinguersi il reato

ma. ver.