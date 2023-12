Aizza i cani contro i militari. Droga, coppia arrestata

Quando i militari, una decina in tutto, hanno iniziato a circoscrivere l’abitazione, il marito ha iniziato ad urlare per avvertire la moglie e, contemporaneamente, ha aizzato il cane per impedire ai carabinieri di procedere al controllo. Ma gli è andata male. Perché in breve tempo gli uomini dell’Arma sono riusciti ad accedere in casa, scoprendo droga (due panetti per quasi due etti, uno dei quali nascosto in maniera molto ingegnosa) e contanti (circa 4mila euro). Circostanza che ha portato agli arresti dei due coniugi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso. L’intervento è stato effettuato ieri mattina dai carabinieri della Tenenza di Falconara, assieme ai colleghi del Norm di Ancona. Nei guai sono finiti un 45enne e una 40enne residenti a Falconara. Lui, in particolare, era già stato sottoposto a perquisizione personale a luglio. Allora era stato trovato in possesso di una dose per uso personale, dunque segnalato alla Prefettura come assuntore. Qualcosa non quadrava, però. Lo si è capito quando i militari, col supporto dei cani One e Bob dei Cinofili di Pesaro, ieri hanno raggiunto l’abitazione, attendendo l’uscita dell’uomo. Che non si è fatta attendere, perché quando questi ha visto i carabinieri ha cominciato ad urlare da sotto il balcone di casa per richiamare l’attenzione della donna, cercando di scagliare il loro cane verso gli operatori. Tentativo prontamente stroncato dalla professionalità dei carabinieri, che l’hanno bloccato, dando così luogo ai repentini accertamenti in casa. All’interno sono stati ritrovati 96 grammi di hashish, posti a sequestro, un bilancino di precisione e 3mila 700 euro in banconote di vario taglio, nonché una chiave per una cassetta di sicurezza di una banca. Parte del denaro era stata occultata dentro una pochette, nascosta in una federa del cuscino. La parte restante era in possesso dell’uomo e in una tasca di un giubbino appeso ad un armadio. Un altro panetto di hashish, che sfiorava l’etto (98 grammi), è stato recuperato nel garage, all’interno di una canaletta di passaggio dei fili elettrici adibito ai contatori in uso comune, grazie all’infallibile fiuto dei cani antidroga. I coniugi sono stati trasferiti presso gli uffici della Tenenza di via Puglie, dove sono stati dichiarati in arresto. Stamattina si terrà il processo per direttissima. Nel frattempo il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona ha collocato marito e moglie ai domiciliari, dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

g.g.