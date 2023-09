Al Barangolo omaggio a Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli

Una serata da non perdere per gli estimatori di uno dei più grandi cantautori italiani in assoluto, Lucio Dalla. L’appuntamento è in programma questa sera (dalle ore 20.30 alle 23, ingresso libero) al Barangolo in piazza Cavour ad Ancona, dove si esibirà un gruppo molto conosciuto ad Ancona, ma anche a livello nazionale. Si tratta de La Sera dei Miracoli, tribute band che ha scelto come nome una delle tante splendide canzoni composte dal compianto cantautore bolognese. Tutto nasce dal lavoro di un gruppo di musicisti di differenti estrazioni, i quali alla notizia della morte di Lucio Dalla hanno sentito quasi l’obbligo morale di fermare i rispettivi percorsi per unire i loro intenti nel desiderio di rendere omaggio, tra i primi nelle Marche, ad un artista inarrivabile ed alla sua musica priva di regole ortodosse e schemi tradizionali.