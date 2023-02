Al Caffè Letterario "Teatrinvoce"

Le opposizione hanno sempre bollato l’opera come uno sperpero di denaro pubblico perché molto poco sfruttata. Ma adesso il Caffè Letterario pare essere pronto per accogliere nuovi eventi. Si parte dal 9 febbraio, quando i locali al piano terra del Centro Pergoli ospiteranno due appuntamenti mensili di ‘teatrinvoce’, letture di libri, pezzi teatrali e poesie a cura degli attori falconaresi Marcello Moscoloni e Patrizia Giardini. A inaugurare la rassegna, alle 17.30, sarà l’opera goldoniana ‘Un giorno di Carnovale’. Moscoloni e Giardini, attraverso la prosa e la lettura di stralci della commedia, ripercorreranno l’ultima sera in cui, a Venenzia, Goldoni partecipò alla rappresentazione della sua opera, al termine della quale fu salutato con calore dagli spettatori veneziani, che lo invitavano a tornare presto. L’autore, dopo aver dato il suo contributo alla vita culturale della città per 14 anni, avrebbe infatti lasciato Venezia, sua città d’origine. Il secondo appuntamento è il 23 febbraio, sempre alle 17.30, con ‘Profumo di arance amare’, letture tratte dall’omonimo romanzo ‘post-Gattopardo’. Prenotazioni al numero 0719177527. Dopo le rappresentazioni seguirà un aperitivo per i partecipanti.