Al Cantagiro ecco i premi a Baby e Junior

Si è svolta nella splendida cornice di Piazza Roma a Senigallia la finale Baby e Junior del Cantagiro 2025. Venerdì la serata Cover e sabato la finale con i big in piazza Roma con Grazia di Michele e Piero Cassano. Sabato, sul palco ci sarà anche il comico Gabriele Cirilli.

Marco Zingaretti, a lui saranno affidate anche la serata Cover e la finale, ha condotto la serata, mentre Flavio Coleman e Vincenzo Alighieri sono stati gli ospiti d’onore insieme alla vincitrice del Premio Mio 2024 "Asia". Nella categoria Baby, il primo posto è andato ad Aurora Montanari dalle Marche, mentre la seconda classificata è stata Adele Fiorentini dalla Toscana. Al terzo posto si è piazzata Benedetta Corallo dalla Sicilia, mentre Gaia Corallo ha vinto il "Premio Emozione Elvino Echeoni". Infine il premio "Little Tony" è andato ad Angelica Musarra.

Per la categoria Junior, la vittoria è andata a Valeria Cordelli dall’Umbria. Il secondo posto è stato conquistato dalla coppia pugliese Asia Bavaro e Antonio Lobuono, mentre al terzo si è classificato Thomas Amadori dalle Marche. Infine, i premi speciali sono andati a Domenico Cipriani per il "Premio". C’è grande attesa per sapere chi sarà il vincitore di questa edizione che per la seconda volta si svolge sulla spiaggia di velluto. Ma a Senigallia l’estate non finisce mai, dal 19 al 21 agosto va in scena in centro storica la prima edizione del Fantasy Festival Utopica.