Al centro diurno demenze arriva la pet-therapy

Arriva la pet therapy al centro diurno demenze "Cassio Morosetti" a Jesi. Una nuova attività nella consapevolezza del ruolo degli amici a quattro zampe come sostegno alle cure tradizionali e agli interventi socio-sanitari già in corso. Protagonisti sono due cagnolini: Piumetta, una meticcia, e Nemo, un Carlino nero, che insieme ai coadiutori Sofia e Gianmaria contribuiscono a creare compagnia agli ospiti per il loro benessere psicologico e sociale.

"La pet therapy - spiegano dall’Asp Ambito 9 che gestisce la struttura di via Jugoslavia - è finalizzata a creare un ambiente rilassante e confortevole, aiutando a calmare l’ansia e l’agitazione che spesso accompagnano la demenza; incoraggia la comunicazione e il contatto sociale; suscita ricordi positivi legati a esperienze passate con animali domestici, stimolando la memoria e il senso di familiarità; stimola le funzioni cognitive e motorie, incoraggiando la partecipazione a giochi e attività che richiedono attenzione e coordinazione".