Al Cesano associazioni riunite per ricordare il borgo di una volta

Le frazioni protagoniste, oggi a Cesano ‘Gli anziani ricordano il borgo di una volta’. Alle 17 presso il Centro civico di Cesano di Senigallia, avrà luogo la seconda edizione dell’evento. L’iniziativa vede la partecipazione di tutte le Associazioni locali: Amici della Foce del fiume Cesano, La Marina Pro Loco Cesano, Noi della battana e Cesano per, oltre a quella di tanti singoli cittadini (donne e uomini) che racconteranno storie ed episodi di quel periodo e della loro gioventù.

L’edizione di quest’anno prevede anche la presentazione (e la distribuzione) di un opuscolo, che riproduce antiche mappe e soprattutto i nomi e i soprannomi di coloro che abitarono in quelle piccole cento casette costiere negli anni cinquanta del secolo scorso… nomi che saranno letti da alcuni giovanissimi studenti del Cesano. Un modo per far emergere la storia dell’unica frazione della città che si affaccia interamente sul mare e che negli ultimi vent’anni è stata oggetto di una grande trasformazione e che prosegue anche attraverso opere comunali come quella dello sgambatoio in fase di realizzazione a due passi dalla statale adriatica.