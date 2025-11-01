Al cimitero una nuova installazione per i neonati morti dopo la nascita

Nasce al cimitero il "giardino del ricordo", un’installazione artistica del grafico jesino Stefano Gregori, dedicata ai neonati deceduti subito dopo la nascita.

Un cielo stellato dietro un acero, dove i familiari potranno mettere il nome del loro angelo volato in cielo troppo presto. "Qui si costruisce la memoria dei neonati i cui nomi illuminano come stelle questo giardino del ricordo", recita la targa posizionata vicino all’installazione donata dal grafico jesino. Ad annunciare la novità ieri è stato l’assessore ai servizi cimiteriali Samuele Animali, alla vigilia della commemorazione dei defunti.

"Sono in corso – ha aggiunto Animali – 200mila euro di lavori al tetto del campo famedio, l’urgenza che l’ufficio tecnico aveva maggiormente evidenziato per il cimitero principale. E’ stata poi ripulita tutta l’area esterna al cimitero, in modo tale da dare maggiore decoro anche a chi arriva non solo in queste giornate di iperafflusso per via della commemorazione dei Defunti. Nel piano delle opere pubbliche del prossimo anno inoltre – ha spiegato l’assessore Animali – sono previsti 300mila euro di interventi nei cimiteri rurali, in particolare quelli che hanno maggiori criticità, quindi quelli di Mazzangrugno e Santa Maria del Colle".

Poi l’ultima novità annunciata dal Comune: "Da quest’anno il cimitero di Jesi, sia nella parte monumentale che nella parte dell’ampliamento, fa parte dell’Asce, associazione cimiteri significativi a livello europeo". Per oggi e domani è stata modificata la viabilità in prossimità del cimitero principale.