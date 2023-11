Al cinema Gabbiano: "Nata per te": in sala il regista Fabio Mollo

Al cinema Gabbiano di Senigallia oggi (ore 21) sarà proiettato il film ‘Nata per te’ di Fabio Mollo. Il regista sarà presente in sala e alla fine della proiezione risponderà alle domande del pubblico. E’ previsto anche un collegamento con Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali di Napoli. Luca, cattolico molto attivo nel volontariato, ha un grande desiderio di paternità; Alba è una neonata con sindrome di Down abbandonata in ospedale subito dopo il parto e per la quale il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia affidataria. Luca si propone, ma come single e gay incontrerà molti ostacoli.