Al Cinema il Piccolo la regista Perla Sardella con il suo "Portuali"

Al Cinema Il Piccolo di Jesi questa sera (ore 21) sarà proiettato ‘Portuali’, documentario che racconta l’attività e le battaglie dei lavoratori del porto di Genova raccolti sotto la sigla autonoma C.A.L.P. (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) e gli scioperi contro ‘le navi delle armi’. La regista è Perla Sardella, originaria di Jesi, che sarà in sala per incontrare il pubblico). Il documentario è distribuito in Italia da OpenDDB edè stato prodotto da Berenice Film. ‘E’ un film nato dalla volontà di esporsi all’irriducibile flagranza della lotta – racconta Sardella - innescando un corpo a corpo con la realtà dove il cinema rinunciasse a strategie affrettate’.