Al cinema Italia una notte da Oscar In diretta la cerimonia da Hollywood

Preparate i popcorn. Come recita la traduzione letterale del film campione di nomination, ‘Tutto Dappertutto Tutt’Insieme’ (‘Everything Everywhere All At Once’) quest’anno la notte degli Oscar non andrà in scena solo al Dolby Theatre di Los Angeles, ma anche al Cinema Teatro Italia di Ancona. Oggi, infatti, tutti gli appassionati di cinema potranno seguire in diretta la cerimonia dei premi più ambiti di Hollywood grazie a Teorema Cinema, società che ha in carico la gestione e la programmazione d’eccellenza della sala, assieme a quella del Cinema Azzurro. L’apertura delle porte, alle ore 22, sarà compito del LabOut, associazione culturale appena inaugurata, con l’obiettivo di creare uno spazio artistico vitale nella corte esterna del cinema di Corso Carlo Alberto. LabOut darà il via alla cine-maratona con musica, drink a tema ed un vero e proprio TotoOscar, come nella migliore delle tradizioni. Nei giorni scorsi, alle casse del Cinema Azzurro e del Cinema Italia, in tanti si sono procurati le schede con tutte le categorie nominate, per votare i possibili vincitori. I partecipanti avranno tempo fino alle 23.59 di oggi per consegnarle direttamente nei cinema, per poi scoprire chi avrà indovinato il maggiore numero di premiati all’alba di domani. I vincitori riceveranno due ingressi omaggio per i film programmati nelle sale gestite da Teorema. Durante la lunga notte degli Oscar, dallo spazio del LabOut, il pubblico potrà accedere alla grande sala, dove la conduzione pre-tappeto rosso passerà a RadioFermo1 (FM1) e ai giornalisti del podcast cinematografico HOBO, partner dell’evento assieme al Festival Corto Dorico, che tra palco e platea infiammeranno l’attesa della diretta a Los Angeles, prevista alle ore 1.00 italiane. Tra interviste live e videochat con ospiti internazionali (attori, registi, giornalisti, artisti multimediali), il quartetto di conduttori Riccardo Minnucci, Davide Sette, Roberto Mazzaferro e Francesco Nicastro del Lago è pronta alla maratona live. La lunga notte sarà allietata anche da caffè, spuntini e croissant alle prime luci dell’alba. Grazie alla passione che vibra negli animi degli organizzatori di questo evento unico per Ancona, il conto alla rovescia per la serata-evento non può che riassumersi così: "Il cinema si premia al cinema".