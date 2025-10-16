Al Comune le chiavi della Cittadella dello sport

Il Comune si riprende la Cittadella dello Sport, dopo un anno di battaglie: le chiavi della struttura torneranno in Municipio il 13 novembre.

E così procede la situazione di stallo degli impianti sportivi: per la sistemazione della pista d’atletica, che necessita di un intervento importante, e dei campi da tennis, dovranno essere stanziate nel nuovo bilancio le somme necessarie per poter riuscire a realizzare un restyling nel centro sportivo più grande della città, che contiene anche la pista di pattinaggio.

Nessuna speranza per la piscina, dichiarata inagibile ormai da un anno: si punta a ottenere un finanziamento per il progetto che vedrà la realizzazione di un nuovo impianto a ridosso di villa Torlonia.

Ma quello che spaventa le società che lavorano nell’unico impianto aperto, quello del Molinello, sono i tempi di realizzazione, che si aggirano attorno ai tre anni. Entro breve l’amministrazione sarà pronta a presentare quella che potrebbe essere la nuova piscina di Senigallia.

Ma intanto l’impianto di Molinello è sempre più affollato, e sono sempre più le persone che praticano sport acquatici e riabilitazione a invocare una soluzione, anche se temporanea, che possa tamponare il disagio dovuto alla chiusura dell’impianto delle Saline.

Un balzo indietro di quasi trent’anni per i senigalliesi: gli agonisti allora venivano traghettati nella piscina di Barbara, oggi si allenano spesso in quella di Pesaro, e l’unico impianto agibile, che allora era il pallone pressostatico sulle cui ceneri è nato un campo da tennis, oggi è la piscina del Molinello (in foto).

Per quanto riguarda il nuovo impianto, molti auspicano contenga una piscina olimpionica e una tribuna, in modo da poter ospitare importanti competizioni, e aumentare così il segmento del turismo sportivo, un plus fuori stagione per quelle città turistiche che intendono vivere non solo di mare, ma fare accoglienza dodici mesi l’anno.

I senigalliesi attendono anche l’asso nella manica: il restyling del Circolo Cremonini, un fiore all’occhiello negli anni ’80, che versa in una situazione di degrado ormai dal 2014, da quando l’alluvione mise in ginocchio la zona nord della spiaggia di velluto.

Un altro impianto che potrebbe vedere prossimamente la luce è quello di via Campo Boario, un palazzetto che versa in condizioni disperate: i fondi erano stati previsti nel bilancio triennale.