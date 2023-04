Al Corridoni Campana arriva il top model Fabio Mancini

All’istituto superiore Corridoni Campana si è presentata l’opportunità di ospitare il top model di fama internazionale Fabio Mancini, ambasciatore italiano dei giovani leader europei. Oggi e domani racconta a scuola il suo impegno sociale e la sua collaborazione con numerose onlus affrontando varie problematiche attinenti la vita reale e il rapporto con i social media, il rispetto delle regole, fino a giungere a una riflessione sui valori della famiglia e sull’importanza della formazione. Proprio in virtù del suo progetto scolastico educativo, Mancini è stato nominato dal Consiglio europeo "Friends of Europe", Leader europeo per l’Italia, ed è tra i 46 personaggi simbolo che ogni anno vengono premiati nell’ambito dell’European young leader program.