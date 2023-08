Al Cortesi due mostre: su don Lorenzo Milani e il teatro alle Cave

Partirà sabato ma già da oggi al 30 il Premio Enriquez a Sirolo ospita due mostre al teatro Cortesi: la prima dedicata al Festival del Teatro alle Cave e la seconda in memoria di don Lorenzo Milani. Due "gioielli" visitabili a ingresso gratuito per gli amanti del teatro e non solo nell’ambito appunto del Premio per una comunicazione e un’arte di impegno sociale e civile, giunto quest’anno alla 19esima edizione. Il primo appuntamento, come presentato in Regione, è sabato quando la serata sarà dedicata a don Lorenzo Milani per i cento anni dalla nascita. Gli attori Arianna Ninchi e Andrea Caimmi interpreteranno "Discorso sulle lettere a una professoressa della scuola di Barbiana e la rivolta degli studenti" scritto da Franco Enriquez e Franco Cuomo. Lo spettacolo con regia di Enriquez fu rappresentato alla Biennale di Venezia nel 1968 con la "Compagnia dei Quattro".