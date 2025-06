"Al Cortile della Facoltà" tra musica dal vivo e apericena

Nuovo appuntamento con la rassegna ‘Al Cortile della Facoltà’ ad Ancona. L’iniziativa dell’Università Politecnica delle Marche tutti i giovedì dalle ore 18 alle ore 21.30, nel cortile dell’ex caserma Villarey, offre la possibilità di gustare aperitivi e apericena, a cura del bar della Facoltà. Si possono inoltre assaggiare e acquistare preparati a base di frutta del progetto ‘Redenta’, a cura della Comunità Papa Giovanni XXIII. Spazio anche al divertimento per i più piccoli, che possono partecipare al ‘Giocabimbi’, a cura dell’associazione Scatola Magica. E poi, a far da ‘colonna sonora’ c’è la musica dal vivo, con la partecipazione di varie band e del Coro studentesco dell’ateneo.

Da quest’anno c’è anche il progetto ‘Made in Library - La ricerca Univpm raccontata alla città’, un momento di divulgazione scientifica durante il quale verranno raccontate alcune delle ricerche più interessanti delle ricercatrici e dei ricercatori della Politecnica. Domani saranno affrontati tre temi: ‘Educare con le nuove tecnologie - La Realtà estesa per l’apprendimento’, con Roberto Perdicca, Automazione, polarizzazione del lavoro e cambiamento strutturale’, con Alberto Russo, e ‘Biomateriali innovativi in ambito biotecnologico: dalle colture cellulari 3D alla depurazione delle acque’, con Alessia Pepe. A coordinare gli incontri sarà Raffaele Vitali, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche. Molto interessanti si annuncia il pomeriggio di giovedì 12, visto che l’argomento trattato è ‘Ambiente e clima’.