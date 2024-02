Al Donegal arriva il rock d’autore: c’è la band. Blackoffee capitanata dal bassista Del Gaudio

Una cena spettacolo all’insegna dell’ottimo cibo, dell’ottima birra e soprattutto di tanta buona musica, suonata come sempre rigorosamente dal vivo. E’ la proposta del venerdì sera (ore 21.30) al Donegal irish Pub di Ancona, in via Simeoni, dove questa settimana ad esibirsi è chiamata la band Blackoffee, capitanata dal bassista Daniele Del Gaudio e dalla cantante Maria Giulia Gusella. Al loro fianco, ci saranno Sam Louis alla chitarra, Paolo Gusella al piano/organo e Mauro Saracini alla batteria. In programma c’è del rock d’autore, anche se Del Gaudio è una figura piuttosto poliedrica, avendo studiato contrabbasso jazz presso il Conservatorio "Giovan Battista Pergolesi" di Fermo. Ma, come si suol dire, la buona musica non ha confini. Per info e prenotazioni dei tavoli: 071 201331.