Al Donegal Irish Pub ‘Grunge Night’ in compagnia dei Bliss

Se siete amanti del grunge, genere musicale che ha segnato gli anni Novanta come nessun altro, c’è un appuntamento da non perdere. E’ quello di venerdì (ore 22) al Donegal Irish Pub di Ancona, dove è in programma una ‘Grunge Night’ in compagnia dei Bliss. E’ una formazione che abitualmente rende omaggio al gruppo più rappresentativo di quell’ondata rock, i Nirvana, ma che nel locale di via Simeoni eseguirà anche brani di Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Foo Fighters e molti altri. Tutte band che hanno determinato il successo del grunge in mezzo mondo. I Bliss sono un gruppo proveniente dall’Abruzzo, noto a livello nazionale per le sue reinterpretazioni delle canzoni dei Nirvana.