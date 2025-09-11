Al festival arriva l’intelligenza artificiale

Entra nel vivo Fabriano Carta e Cultura. Oggi si parlerà di "Cultura e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile delle città creative Unesco" alle 16 a palazzo del Podestà. Partecipano: le Città Creative di Alba, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Carrara, Como, Fabriano, Milano, Modena, Parma, Pesaro, Roma e Torino. Moderano: le Città Creative di Fabriano, Como e Carrara.

Alle 15,30 poi alla biblioteca Sassi la rassegna a cura del settimanale "L’Azione": tre scrittori e critici italiani di notorietà nazionale presentano un grande classico. Un dialogo interattivo e agile condotto da Alessandro Moscè che intervista Antonio Tricomi su Pier Paolo Pasolini "Il valore epocale di un percorso letterario" Nicola Bultrini su Beppe Sala "La parabola di un poeta senza tempo" Andrea Di Consoli su Rocco Scotellaro "La vocazione lirica e sociale di un intellettuale".

E poi alle 17 "I segni della carta Fabriano nelle opere di letteratura Dante, Raffaello e Canova" a cura di Livia Faggioni nel complesso storico delle cartiere Miliani. La giornata si concluderà al teatro Gentile con "Rivoluzione delle donne. Le voci femminili che hanno segnato la storia" spettacolo parole e musica di e con Paola Turci e Gino Castaldo.