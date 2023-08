Al festival blues arriva l’armonicista Giles Robson

Il ‘San Severino Blues Marche Festival’ recupera il concerto dell’armonicista inglese Giles Robson, annullato sabato per l’allerta meteo proclamata dalla Regione. L’appuntamento è per oggi (ore 21.30) in piazza Cavour a Cupramontana. Non è mai facile riprogrammare concerti di artisti internazionali, ma questa volta è stato possibile grazie alla disponibilità dell’artista e alla volontà e alla collaborazione tra festival, Amministrazione comunale e Proloco. Robson è uno dei migliori armonicisti blues di oggi. Ha vinto il Blues Music Award di Memphis 2019 con l’album ‘Journey To The Heart Of The Blues’, diventando, dopo Eric Clapton e Peter Green, il terzo dei soli tre artisti britannici premiati dai Grammys. Nello stesso anno ha pubblicato Don’t Give Up On The Blues con il quale ha scalato le classifiche di settore e ha continuato a suonare dal vivo dagli States all’Europa.