Al Festival Cinematica il film ‘n-Ego’ di Danco

Nuova tappa di avvicinamento a ‘Cinematica - Immagine in Movimento’, il festival internazionale che si occupa in modo specifico del rapporto immagine-movimento nelle arti visive e performative, ideato e diretto da Simona Lisi. Giovedì sera (ore 21) il festival propone un appuntamento al Cinema Azzurro di Ancona, realizzato in collaborazione con Teorema Cinema. Si tratta della prima regionale del film ‘n-Ego’, della regista, attrice e autrice Eleonora Danco (foto). Il lungometraggio è una intensa e libera esplorazione della condizione umana, un viaggio attraverso le strade, dove la regista affronta una profonda crisi creativa ed esistenziale. In cerca di autenticità, Eleonora Danco si immerge in luoghi diversi, incontra personaggi che con le loro storie rispecchiano le sue paure e i suoi desideri. "Per ‘n-Ego’, il mio secondo film, ho focalizzato l’attenzione sugli adulti – racconta -, a differenza del primo, ‘N-Capace’, dove mi sono occupata di adolescenti e anziani". Nel cast, oltre a Danco anche Filippo Timi ed Elio Germano.