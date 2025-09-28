Al festival Pergolesi Spontini oggi è tempo di "Social Opera"

Opera, teatro, danza, disabilità, scuola: ecco gli ingredienti di una Social Opera, il pluripremiato progetto della Fondazione Pergolesi Spontini che ogni anno coinvolge un gruppo di utenti dei servizi socio-sanitari del territorio, studenti, educatori e operatori. Oggi (ore 17) nell’ambito del ‘Festival Pergolesi Spontini’ al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena ‘Le ombre di Don Giovanni’, originale performance di teatro sociale e danza movimento terapia ispirata al capolavoro mozartiano. Protagonista è la Compagnia OperaH, un gruppo di persone con disabilità fisica/intellettiva e, dietro le quinte, gli studenti delle scuole cittadine, impegnati insieme alle maestranze della Fondazione nella progettazione di scene, costumi, luci e contenuti multimediali. La regia è di Simone Guerro e Arianna Baldini; la danza movimento terapia di Sara Lippi e Beatrice Guerri. Sul palco Matteo Angeloni al pianoforte, l’attore Enrico Desimoni e la Compagnia OperaH composta da Rebecca Avenali, Cristopher Balercia, Aurora Bonci, Valentino Campana, Lorenzo Cantarini, Maria Rita Di Palma, Silvia Falappa, William Gallagher, Rita Giatti, Valentina Giuliani, Daniele Marcellini, Michele Torri. Gli educatori sono Eva Luccioni, Andrea Accoroni e Mariano Fagioli. Collaborano 40 studenti del Liceo Artistico Mannucci e dell’IIS Marconi-Pieralisi.