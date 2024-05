Al Festival Stupor Mundi arriva la musica di Angelo Branduardi

Festival Stupor mundi, è il giorno dell’intervento musicale del maestro Angelo Branduardi dedicato a "San Francesco e Federico II". Si comincerà alle 10, nella città che ha dato i natali all’imperatore Federico II con la seconda sessione del festival, che vanta la direzione scientifica del professor Fulvio Delle Donne. La location è quella dell’auditorium dell’hotel che porta appunto il nome del grande imperatore svevo. Si inizierà parlando di "Cosa può insegnare (e come insegnare) Federico II?" dove interverranno Antonio Brusa (società italiana di Didattica della Storia) su "Le tante suggestioni didattiche di Federico II". E poi Claudia Gambini del liceo Savoia-Benincasa di Ancona su "Un caso da manuale: Federico II nella didattica liceale". E ancora Lucia Basili (del museo Federico II di Jesi) con: "Un giorno al museo: percorsi didattici dello Stupor mundi" e Giuseppe Losapio (Società italiana di Didattica della Storia) su "Federico II e il mondo ludico".

Nel pomeriggio alle 16 si parlerà di "Federico II, le arti e il sapere: eredità di un patrimonio da riscoprire" con un tuffo nel medioevo grazie alla partecipazione dei figuranti dell’Ente Palio di San Floriano. Interverranno: Federico Fioravanti (direttore del Festival del Medioevo di Gubbio) che presenterà le sezioni speciali dedicate dalla rivista "Medioevo" al festival Stupor Mundi ideato da William Graziosi. Alle 17 poi spazio al confronto su "Federico II, San Francesco, al-Malik al-Kamil: l’imperatore, il santo, il sultano" con Mario Prignano, capo redattore centrale del tg1 che converserà con Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata) e Antonio Musarra (Università La Sapienza di Roma).

Seguirà l’atteso intervento musicale del cantante, compositore e violinista italiano Angelo Branduardi, ospite d’eccezione che nel suo album "Infinitamente piccolo" ha celebrato l’incontro tra San Francesco e il sultano al-Malik al-Kamil. L’evento si propone di "riflettere sull’importanza del lascito culturale di Federico II come modello di dialogo e scambio interculturale, rilevante ancora oggi in un mondo globalizzato". Il festival proseguirà domani (dalle 10, sempre all’hotel Federico II) sul tema: "Condividere i saperi tra Oriente e Occidente" con Agostino Paravicini Bagliani della società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, Nicoletta Rozza dell’ Università di Napoli Federico II e tanti altri relatori.

Sara Ferreri