Al Forum la partita dei record: che rivalità Milano-Conegliano

Giornata storica per la pallavolo femminile italiana che oggi pomeriggio alle 16 al Mediolanum Forum di Assago vivrà quella che sarà in ogni caso, a prescindere dal risultato finale, una grande festa di sport. E’ già infatti ufficiale che quella tra Allianz Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano diventerà la partita con la più alta affluenza di sempre nella storia della pallavolo italiana femminile per club battendo gli storici 11.150 spettatori di una finale del 1999 tra Reggio Calabria e Modena. Ieri mattina è stato tagliato il traguardo dei 12.000 tagliandi acquistati in pre-vendita e se anche i pochissimi posti rimasti verranno alla fine occupati sarà un clamoroso tutto esaurito, per la gioia della presidente del Consorzio, Alessandra Marzari. "E’ il risultato di un lavoro che è iniziato tanti anni fa, quando la presenza degli spettatori all’interno della nostra Arena a Monza era sicuramente meno numerosa rispetto a oggi. Potremmo quasi dire che ogni appassionato che è venuto a vedere la pallavolo con noi, maschile e femminile di vertice, lo abbiamo cercato, voluto e fidelizzato. Tutto questo ha creato anche una nuova cultura intorno al movimento del volley".

In campo andrà in scena quella che sarà la riedizione della recentissima Supercoppa, conquistata a Livorno sabato scorso dalle Pantere, e anche se in una settimana sarà difficile aspettarsi una partita molto diversa c’è grande attesa per vedere se Paola Egonu (a mezzo servizio nel derby vinto contro Bergamo mercoledì sera) riuscirà a guidare la sua nuova squadra a una rivincita contro le rivali di sempre, peraltro sue ex compagne. Coach Marco Gaspari ovviamente se lo augura, ma predicando calma: "Non dobbiamo essere ossessionati ma dobbiamo correggere quello che non è andato sia nella partita di Livorno che in quella di Bergamo. Le ultime gare ci hanno dato maggiore chiarezza riguardo a quello in cui dobbiamo crescere e su quello in cui ci dobbiamo consolidare. Non siamo bellissimi, questo è fuori discussione, ma stiamo recuperando qualche piccolo acciacco così come Conegliano. Cerchiamo di preparare la partita mettendo ordine nella fase muro-difesa, perché i nostri avversari con palla in mano ci hanno fatto male. Un onore giocare in un palazzetto così capiente, che si sta riempiendo a tempo di record: significa che i nostri tifosi ci credono e dobbiamo percepirla come una spinta emotiva".

Non solo Milano-Conegliano: una UYVA Volley Busto Arsizio già con le spalle al muro ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia mentre la Trasportipesanti Casalmaggiore fa visita al Bisonte Firenze con l’obiettivo di riscattare la sconfitta casalinga con la Honda Olivero San Bernardo Cuneo.

Andrea Gussoni