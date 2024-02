Al Gabbiano docufilm su Lippi: partecipano. Ravanelli e Torricelli

Un nuovo evento speciale al Cinema Gabbiano di Senigallia. Questa sera (ore 21), infatti, gli spettatori potranno seguire sul grande schermo il video-collegamento in diretta con gli ex calciatori Fabrizio Ravanelli e Moreno Torricelli in occasione della proiezione del docufilm "Adesso vinco io – Marcello Lippi". Gli organizzatori annunciano di non escludere la possibilità di ‘ulteriori ospiti a sorpresa’. Parte dell’incasso e delle donazioni raccolte nella ‘tre giorni’ di proiezioni al Gabbiano, verrà destinata all’AOS (Associazione oncologica senigalliese), in particolare al servizio di assistenza domiciliare ai malati terminali. Il docufilm racconta la storia di uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano, che ha raggiunto il culmine dei suoi successi con il trionfo dell’Italia al Campionato Mondiale 2006 in Germania. Senza contare i tanti trofei vinti alla guida della Juventus.