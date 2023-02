Al Gasoline Road, una serata dedicata alla stand up comedy

Serata di stand up comedy domani sera (ore 21.30) al Gasoline Road Bar di Ancona, in via Lauro Rossi 10. Un appuntamento in cui, si legge nella presentazione, "comici provenienti da tutto il mondo vi faranno ridere raccontandovi storie più o meno inventate. Tipo un comizio elettorale ma senza false promesse. Vi aspettiamo numerosi per bere ottime birre e capire che c’è chi sta peggio di voi. E se ne vanta pure!". Sul palco saliranno prima Raffaele Pepi e, a seguire, Nicola De Giorgio, il quale presenterà il suo esilarante monologo dal titolo ‘Speriamo che sia femmina’.