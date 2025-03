Al Gasoline Street Pub gli JonFen con il loro ‘St Patrick’s Tour 2025’

Musica live da ballare e da ascoltare oggi (ore 21.30) al Gasoline Street Pub di Ancona, in via Lauro Rossi 10. A proporla gli JonFen, che arriveranno nel locale con il loro ‘St Patrick’s Tour 2025’. Il genere preferito dalla band è il folk, in particolare quello irlandese e quello balcanico, ma anche il cantautorato italiano. Ecco così le cover di gruppi come Modena City Ramblers, Bandabardò e Gogol Bordello, ma anche dei Decibel, mentre sul fronte estero il punto di riferimento sono i Pogues. In repertorio anche brani di Angelo Branduardi, Fabrizio De André, Mannarino e molti altri. Il gruppo è composto da Fabrizio Flaminia, chitarra a voce, Erika Fava, flauti, Elia Molini, organetto e banjo, e Mattia Console, violino. Info: 3511885154.