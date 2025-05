Al Gasoline Street Pub salgono sul palco The Steel Bones

Torna la musica live al Gasoline Street Pub di Ancona, in via Lauro Rossi. Domani (ore 21) sul palco del locale saliranno The Steel Bones, band composta da Ivan Battistella (voce e chitarra), Carlo Lantieri (chitarra), Simone Gagliardi (batteria) e Maurizio Leone (basso).

The Steel Bones si formano nel 2020. Oltre a creare un progetto di musica inedita, che porta nel 2022 alla pubblicazione del loro album ‘First Step’, si dedicano a intensa attività live in giro per l’Italia, proponendo un repertorio di ispirazione country rock e southern rock ispirato ad artisti come Eagles, Zz Top, Neil Young, Rolling Stones e molti altri.