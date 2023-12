Al Gentile docufilm per raccontare umanità del Corpo

"Passione, cuore, umanità. Queste le caratteristiche che traspaiono dai due cortometraggi e che mostrano un altro lato dei vigili del fuoco, oltre a quelli conosciuti di professionalità e coraggio". Così il direttore regionale dei vigili del fuoco Cristina D’Angelo, martedì al teatro Gentile per "Storie tra la Storia: i vigili del fuoco si raccontano". I due cortometraggi proposti dal regista Antonio Maria Castaldo, egli stesso vigile del fuoco, così come l’attore Gianluca Grazini, "La Campanella" e "Giulia e il Capoposto" sono stati i protagonisti della serata assieme alla banda del corpo nazionale che ha interpretato alcuni brani del suo ampio repertorio. Ad aprire la serata il sindaco Daniela Ghergo e il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali che, accanto al prefetto Darco Pellos. L’assessore Maura Nataloni ha consegnato una Santa Barbara in cera dell’artista Lubrari, pronta per diventare preziosa filigrana di Fabriano, al direttore D’Angelo.