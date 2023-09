Al Gentile la Concordia con Linda Valori

Al via la quattro giorni di "Fabriano Carta è Cultura". Domani sera (ore 21.15, ingresso libero fino ad esaurimento posti) dopo aver concluso con successo la decima edizione di FabriJazz, l’Orchestra Concordia torna protagonista al teatro Gentile con un nuovo spettacolo musicale. L’Orchestra, diretta dal Maestro Marco Agostinelli, presenta lo spettacolo Jazz e Cinema. A supporto di tante storiche musiche del grande schermo l’inconfondibile voce di Linda Valori. Fabriano è Città Creativa Unesco per la sezione Crafts and Folk art dal 2013, riconoscimento prestigioso di forte rilevanza nazionale e internazionale. Info: 0732 3644. La quattro giorni proseguirà venerdì alle 21 sempre al teatro Gentile con gli attori Andrea Caimmi, Emanuela Capizzi, Stefano de Bernardin, Lorenzo Marziali, Stefano Tosoni e Venusia Morena Zampaloni. Porteranno in scena una tra le più celebri commedie di William Shakespeare, "Molto rumore per nulla"nell’allestimento curato da Proscenio Teatro. Gli attori si muoveranno al ritmo di danza, del corteggiamento, come un vaudeville degli anni Trenta, ma con la freschezza della poesia shakespeariana.