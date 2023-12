Al Goldoni in scena il teatro per ragazzi:: "La Bottega dei giocattoli"

Uno spettacolo natalizio per i più piccoli oggi (ore 17) al Teatro Goldoni di Corinaldo. E’ ‘La Bottega dei giocattoli’ della compagnia Crest, con testo e regia di Sandra Novellino e Delia De Marco, quest’ultima anche interprete insieme a Valentina Elia e Giuseppe Marzio. La storia accade in una bottega di giocattoli, e le città non sono forse delle botteghe nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una bambola più bella, e c’è la bambola invidiosa di lei; ci sono un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere la ‘bussola’, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili.