Al Kiosco Europa inizia l’estate

Inizia la stagione estiva al Kiosco Europa di Staffolo. Oggi inaugurazione del chiosco e della rassegna musicale "Staffolo Summer Festival" con Dj Lato – Velvet Beach Live, insieme a Mike Coacci e MorAlex.

Il programma della giornata avrà inizio alle ore 16.30 con il taglio del nastro e i saluti del Sindaco di Staffolo Sauro Ragni, del Presidente del Consiglio Comunale Nicola Valeri e del nuovo gestore del Kiosco Europa, Matteo Montesi, insieme ai suoi collaboratori Michele Campana, Samuele Gara, Lena Katter co-creatrice del neonato personaggio pubblico “LenaAndFly” e tutto il suo Staff.

"Dare il via alla stagione estiva al Kiosco Europa di Viale Europa di Staffolo è motivo di orgoglio. Sarà una inaugurazione all’insegna della musica live, del divertimento. E sarà in primis l’occasione per iniziare a conoscere gli staffolani, dai giovanissimi alle famiglie, dai bambini ai nonni – afferma Matteo Montesi, il nuovo gestore del Kiosco Europa di Staffolo – Lo staff ed io non vediamo l’ora di iniziare la stagione a Staffolo per accogliere e allietare le calde giornate, da mattina a sera".

Ad avere l’onore di inaugurare la stagione è un vip dei live set: Dj Lato, originario di Senigallia ma conosciuto in Italia e all’estero per i suoi Dope Beat.