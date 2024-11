Al lavoro per la pulizia dei fossi: un operaio investito dall’auto

Sirene spiegate ieri nel primo pomeriggio lungo via Jesi, tra Casenuove e Cucchiarello, alla periferia di Osimo. Un pedone, 30enne del fabrianese, è stato investito da una Opel. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della macchina in transito, 88enne del posto, avrebbe provato invano a sterzare verso il fosso laterale ma senza riuscire ad evitare l’impatto. L’investito stava gestendo la viabilità a senso unico alternato per consentire il lavoro di pulizia dei fossi commissionati dalla Provincia ad una ditta privata.

Sembra proprio l’auto, che seguiva un mezzo pesante, si sarebbe accorta all’ultimo del mezzo escavatore e per evitarlo avrebbe colpito il pedone che aveva in mano la paletta per far passare le auto lungo la strada provinciale Valmusone, vicino al Palabaldinelli di Villa.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso, tra cui l’automedica dell’ospedale di Osimo e dall’ospedale regionale di Torrette nel contempo si alzava in volo l’eliambulanza che è atterrata su un terreno agricolo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al nosocomio regionale. E’ rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. A gestire la viabilità lungo quel tratto di via Jesi, sempre molto trafficato, e per i rilievi del caso era presente una pattuglia della polizia locale di Osimo. Tantissimo lo spavento degli automobilisti, rimasti anche in coda per diverso tempo prima dell’arrivo dei soccorsi.