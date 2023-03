Al lavoro sulle liste, rebus 5 Stelle

Manca meno di un mese alla scadenza della presentazione delle liste per le amministrative del 14 e 15 maggio. Coalizioni e partiti stanno riempiendo le caselle, tutti meno il Movimento 5 Stelle. Il flop del polo civico a sinistra insieme a Verdi, Altra Idea di Città e lista civica non sembra aver lasciato troppe alternative ai grillini. Tira vento di bufera tra Roma, i coordinatori locali e il gruppo di Ancona rappresentato dai tre consiglieri comunali del capoluogo. A partire da Andrea Vecchietti, indicato come candidato a sindaco del movimento: "Ci sono delle divergenze con i coordinatori, non posso dire altro" si limita a riferire Vecchietti la cui posizione e visione politica sembra divergere di parecchio da quella della linea imposta dal presidente Giuseppe Conte. In mezzo c’è Giorgio Fede: "Ogni scenario è ancora possibile, le liste scadono il 14 aprile, in qualche modo il nostro simbolo sarà presente sulle schede elettorali. Vecchietti? Stiamo discutendo, sono stato ad Ancona venti volte, l’ultima lunedì scorso, significa che io e il partito teniamo al capoluogo, ma non per raggiungere un minimo risultato. Gli apparentamenti sono ancora possibili". In particolare qello con Altra Idea di Città che il suo candidato a sindaco ce l’ha e da parecchio, Francesco Rubini. Vedremo cosa accadrà sul fronte pentastellato nelle prossime due-tre settimane. Tempo entro cui il grosso dei partiti e delle civiche in campo avrà presentato le proprie liste. Quella di Ida Simonella, candidata del centro sinistra, ‘Progetto Ancona’ è pronta, si stanno sfrondando i nomi, mentre le altre sono più in alto mare. Simone Pelosi, segretario comunale del Pd, che probabilmente non si candiderà, vuole chiudere entro la fine di marzo, ma il suo partito ha difficoltà a chiudere le ultime caselle dove inserire delle donne. Ogni lista come minimo deve avere 21 nomi, fino a un massimo di 32, e comunque 11 devono rappresentare un sesso. A destra si arriverà più in là nel tempo. Secondo fonti interne, Silvetti vorrebbe presentarle nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza, subito dopo Pasqua. In particolare la sua personale lista, a cui sta lavorando con molta attenzione. Al lavoro anche i partiti che lo sostengono.

p.cu.