Al Magazzino Muse inaugurata la mostra del pittore Mario Brilli

È stata inaugurata al Magazzino Muse di Ancona, nuovo spazio espositivo in via Aranci, la mostra del pittore dorico Mario Brilli. La particolarità delle sue opere è che rappresentano Ancona come una città gioiosa, esaltante, pura, intensa, vista dagli occhi di un bambino felice. È una visione poetica del capoluogo, che attraverso gli occhi e i colori dell’artista appare all’animo del visitatore ricordandogli come dovrebbe essere vista la città, trascendendo il tempo attuale, in cui ogni aspetto del vivere pare tinto di un velo grigio.