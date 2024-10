Al "Magazzino Muse Music" concerto del duo ’Loro Malandro"

Quarto e ultimo concerto della rassegna ´Magazzino Muse Music´ di Ancona. Oggi (ore 19.30) in via degli Aranci 1F si esibirà il duo latin jazz ´Loro Malandro´. Il nome, spiegano Leonardo Rosselli e Antonino De Luca, unisce due famosi titoli del grande musicista brasiliano Egberto Gismonti, ‘Loro’ e ‘Baiao Malandro’. "Da qui – spiegano i due - nasce anche l’idea musicale del progetto: l’energia e i colori del Sudamerica si fondono con l’eleganza e l’atmosfera del blues, arrivando a momenti di pura improvvisazione a tratti squisitamente cinematografici. L’amore per gli animali e la natura è al centro del pensiero spirituale del nostro Loro Malandro, un bellissimo pappagallo che si sposta in tutto il mondo assorbendo i tratti delle musiche e delle culture che incontra". Il concerto sarà "un dialogo tra strumenti che scriverà un unico magma sonoro formato da frequenze convenzionali e non. Proporremo brani tratti da Plumas, ma anche qualche chicca in anteprima, che stiamo preparando per il prossimo disco". La direttrice di Magazzino Muse Maria Antonietta Scarpari parla di "un successo oltre le aspettative. La città sta rispondendo molto bene al format. La Galleria d’arte sta diventando un luogo di cultura e socializzazione, dove finalmente i giovani talenti possono provare ad emergere".