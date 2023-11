Al Maxi bar un furto da paura. Gli scassinatori di Halloween fanno danni, magro il bottino

Svaligiato il Maxi bar di via Maggini. Assalto nella notte: ingenti i danni al locale, ma magra la refurtiva. Un furto da paura, nella notte più mostruosa dell’anno, quella di Halloween. Il Maxi bar è stato depredato a cavallo tra il 31 ottobre e il primo novembre. Il titolare, Massimo Sturani, è amareggiato, quasi rassegnato: "Mi è arrivata una telefonata attorno alle 4.30 di notte. Era un mio amico e ho risposto. Mi ha detto: ´Guarda che ti sono entrati nel negozio, ho visto uno che scappare verso i campi´. Io sono corso giù, ma ormai non c’era più nessuno". Sul posto, ieri mattina, la scientifica per i rilievi. Astuzia e abilità, quella del ladro, che probabilmente conosceva già il negozio: "Si è diretto verso le macchinette, ne ho diverse qua. Le ha quasi distrutte, ma il bottino è davvero esiguo, parliamo di qualche centinaio di euro". Anche i danni non supererebbero il migliaio di euro. Se non fosse per l’impianto di allarme e di videosorveglianza: "Guardi, ci sono le indagini in corso e non posso dire molto – ha sottolineato Sturani, un personaggio storico del quartiere delle Palombare, nonché punto di riferimento di quelle vie – Il ladro dovrebbe aver agito con un cappuccio in testa, difficile poter risalire a lui. Pare che sia uno solo, ma tra oggi e domani visioneremo i filmati, ammesso che ci siano. Perché lui prima di mettere a segno il corpo ha rotto tutto l’impianto di sicurezza. Dall’allarme alla videosorveglianza". Il ladro – ammesso che fosse soltanto uno – è entrato "dopo aver divelto una inferriata e si è buttato nei videogiochi. Poi, ha portato via 160 euro di fondo cassa. I danni alle slot ci sono. È riuscito ad aprire un cassetto e a danneggiare cinque macchinette. Ci sono evidenti segni di tentato scasso anche nei cambiamonete ma non ci è riuscito ad aprirlo". Proprio oggi, tra l’altro, Sturani festeggia 21 anni di onorato servizio in via Maggini: il locale, facendo due conti, aprì nel 2002. "Questo negozio è stata la mia vita, ma ora dico basta. Lo sto svendendo. Anzi – si corregge – l’ho già svenduto. La soluzione è andare via dall’Italia, sta diventando una giungla. E mi riferisco sia alla gente che c’è sia alle leggi del nostro ordinamento. Devi tenere tutto a regola d’arte in un bar, come è giusto che sia, ma se poi entra la polizia e trova tre pregiudicati al bancone (che magari non si conoscono tra loro), allora mi fanno chiudere. Ma vi pare normale? Come se io dovessi essere lo sceriffo e chiedere i documenti degli avventori all’entrata. L’altro giorno, c’era un ubriaco qui fuori. Gli ho negato di entrare e ho chiamato la polizia. L’hanno portato via e dopo qualche ora era di nuovo qua. Ormai, siamo allo sbando. Vogliamo parlare dei giovani? ´Grazie´, ´scusa´ e ´per favore´ non sono più nel loro vocabolario, c’è troppa strafottenza".

Nicolò Moricci