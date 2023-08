"Al McDonald’s troppi rifiuti a terra Serve educazione"

"Troppi rifiuti raccolti davanti al Mc Donald’s". La denuncia arriva dai giovani dell’associazione JesiClean che ancora una volta si sono armati di guanti e sacchetti per ripulire una zona della città. "A seguito di una segnalazione ricevuta, anche durante il periodo estivo e con il caldo di questo periodo, i nostri iscritti – spiegano da JesiClean - hanno provveduto a ripulire una zona del parcheggio del Mc Donald’s che riversava in condizioni pietose. Abbiamo raccolto 2 secchi di rifiuti che abbiamo purtroppo dovuto buttare nell’indifferenziato in quanto non vi erano le condizioni per effettuare una raccolta differenziata che invece si sarebbe potuta fare al termine della consumazione degli alimenti. Non è la prima volta che riceviamo segnalazioni riguardo uno stato di abbandono di rifiuti in quella zona oggetto di nostre segnalazioni precedenti. Troppo spesso vengono abbandonati in quella zona e ci auguriamo che chi gestisce le attività del posto non si occupi solo della cura interna delle proprie mura ma anche di tutto lo spazio che viene utilizzato dai suoi clienti". I volontari della pulizia parlano di "scatole di panini, bibite, patatine".