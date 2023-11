Al monumento ai caduti onore alle forze armate

Tutto pronto per domani. Alle 10, al Monumento ai Caduti del Passetto è in programma la celebrazione ´Giorno dell’unità nazionale e della giornata delle forze armate´, con la cerimonia dell’alza bandiera e la deposizione di una corona a cura del Comando Scuole della Marina Militare. Alle 16.30, a Candia, la commemorazione dei caduti di guerra con la deposizione di una corona sulla lapide posta all’interno della Chiesa di San Giuseppe e sulla nella facciata del Circolo, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe e il Circolo sociale ricreativo sportivo di Candia. Ieri mattina, invece, la commemorazione dei defunti al cimitero di Tavernelle, a cui hanno presenziato, in rappresentanza del Comune di Ancona, il sindaco, Daniele Silvetti, e il vicesindaco, Giovanni Zinni. Si è iniziato alle 8.30, con la deposizione delle corone sulle tombe degli ex sindaci, alla presenza dei familiari, sui colombari dei partigiani e dei caduti di guerra, a cura del Comune e dell’Anpi (l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, ndr). Poi, il ricordo dei militari caduti e dispersi di tutte le guerre e missioni di supporto alla pace, a cura del Comando Scuole della Marina. Alle 12, Tamra Ferretti (presidente Anpi Ancona) e i rappresentanti dell’Amministrazione erano al cimitero di guerra degli alleati, con la deposizione delle corone. Già due giorni fa, il primo novembre, le massime autorità cittadine avevano deposto corone in vari luoghi della città, a cura del Comune di Ancona e dell’Anpi: al monumento ai partigiani, eretto nei giardini e presso la lapide di piazza Ugo Bassi, ma anche in via Birarelli, all’ex rifugio delle carceri di Santa Palazia, dove è stato aperto alla cittadinanza con una visita guidata anche l’ex rifugio, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino.