Al Moriconi c’è "K(-A-)O faccine" con la giapponese Kenji Shinohe

Uno spettacolo incentrato sugli emoji, le faccine divertenti e colorate a cui viene delegata l’espressione dei sentimenti nella comunicazione digitale. E’ ‘K(-A-)O faccine’ di e con Kenji Shinohe, in scena questa sera (ore 21) al Teatro Moriconi di Jesi. Una performance che solleva il dubbio che il loro abuso impoverisca e nasconda le espressioni emotive reali. L’evento, a ingresso gratuito, è promosso da Teatro Giovani Teatro Pirata, Cooss, Ast Ancona e Comune di Jesi, all’interno del Piano regionale integrato per il contrasto dell’uso ‘patologico’ delle nuove tecnologie e dei social network, oltre che del gioco d’azzardo.

"Perché una rappresentazione di solo movimento e danza nell’ambito di questo progetto? Se in chat usiamo la faccina che ride a crepapelle, noi ridiamo con lei? E se usiamo quella che versa lacrime copiose? Noi che faccia facciamo per davvero? Ma la vera domanda al centro del lavoro è: come possiamo recuperare i nostri veri sentimenti?". In ‘K(-A-)O’ l’artista giapponese analizza le modalità di espressione dei sentimenti nell’era digitale, dove le parole sono sostituite da simboli presenti nella tastiera. Quel che ne emerge, pertanto, è un tipo di comunicazione sincopata, omissiva della parola e del corpo e che paradossalmente Shinoe restituisce proprio attraverso il recupero e la valorizzazione dello stesso".