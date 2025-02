Al Museo Omero. Maura Marziali racconta la sua attività nelle scuole

A scuola di fantasia e creatività con Maura Marziali. Oggi (ore 16.30) nella sala conferenze del Museo Omero di Ancona l’autrice racconterà la sua attività nelle scuole, in dialogo con Vincenzo Varagona. Non si tratta della classica presentazione di un libro, ma del racconto dell’attività della Marziali nelle scuole. L’autrice porterà con sé ‘Il gomitolo rosso’, un libro con 10 favole e 10 disegni, utilizzato nelle nelle scuole per trasformare i bambini, da lettori a scrittori. Da alcuni anni la scrittrice porta avanti questo progetto, accompagnata dal nipote Riccardo e dai suoi magici disegni.