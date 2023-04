Al Nori De’ Nobili esposizione di collage con undici artiste

In occasione delle festività pasquali il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli aprirà le proprie porte ai visitatori domani e lunedì 10 aprile, nel consueto orario dalle 17 alle 19.30. Turisti, cittadini, estimatori delle arti visive, potranno approfittare per trascorrere le giornate di festa all’insegna dell’arte e della cultura, visitando la collezione di opere di Nori De’ Nobili, donna, artista e intellettuale legata al territorio di Trecastelli che ospita, al piano superiore del Villino Romualdo, nel centro della località di Ripe, il Museo dedicato alla pittrice di origine marchigiana. Negli stessi orari si potrà vedere, nelle sale del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee, la mostra "Oltre il Collage". Il nuovo grande progetto promosso dal Centro Studi ha come filo conduttore la tematica del collage e coinvolge undici note artiste italiane, alcune legate al territorio delle Marche, altre provenienti da diverse parti d’Italia. Loretta Cappanera, Susanna Cati, Chiara Diamantini, Candida Ferrari, Nadia Frasson, Patrizia Lo Conte, Gisella Meo, Patrizia Molinari, Ilaria Occhigrossi, Maria Fosca Rosselli, Paola Vianale, sono le protagoniste dell’esposizione, realizzata con la collaborazione del critico e curatore Giorgio Bonomi. L’ingresso sia alla mostra che al museo, come le visite guidate, sono gratuiti. Per Info: Ufficio Turistico_Museo Nori De’ Nobili –Villino Romualdo- Piazza Leopardi, 32 loc. Ripe – Trecastelli; tel. 0717957851.