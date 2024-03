Al PalaBrasili c’è Ferrara. Osimo, sfida tra terze

Sarà big match domani al PalaBrasili tra Ancona e Ferrara. E’ sfida tra la prima e la seconda del girone E. Per i dorici la possibilità di allungare. Non da meno sarà la sfida che si giocherà sempre domani, al PalaBellini, dove Osimo riceve la visita di un Castelferretti in cerca di riscatto. Loreto domenica in casa contro San Marino. B maschile (girone E), 19esima giornata. Potentino-Macerata 2-3, San Severino Marche-Osimo 0-3, Castelferretti-Ancona 2-3, San Marino-Civitanova 3-0, Rubicone-Loreto 3-1, Ferrara-Forlì 3-1. Classifica: Ancona 45; Ferrara 40; Castelferretti e Osimo 38; Macerata 29; Rubicone 27; Loreto 23; San Marino 21; Potentino 20; Ravenna 17; Forlì 16; San Severino Marche 15; Civitanova 13. Prossimo turno. 23/03/24. Macerata-San Severino Marche, Osimo-Castelferretti (ore 17:30), Civitanova-Rubicone, Ancona-Ferrara (ore 17:30), Forlì-Ravenna. 24/03/24 (ore 17): Loreto-San Marino.