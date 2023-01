"Al palas di Campo Boario parcheggi sporchi di fango"

Dopo quattro mesi i parcheggi intorno al palasport di Campo Boario sono ancora intrisi di fango, il grido di allarme arriva dall’Us Pallavolo che da anni lotta per ottenere spazi dove poter far allenare i propri atleti. "Dopo il lavoro enorme di nove giorni consecutivi da parte dei volontari della nostra associazione sportiva che hanno pulito e ripristinato la palestra e i due accessi restituendola all’attività sportiva e alle scuole, l’assessorato allo sport non ha ritenuto mai di far intervenire i mezzi comunali per ripulire, dopo quattro mesi, i parcheggi – spiega la società in una nota - Ancora oggi la situazione è insalubre e crea enormi disagi nei giorni di pioggia quando, chi scende dalle auto, trasporta nuovamente fango dentro l’impianto. E se da una parte l’assessore ha ringraziato nel mese di dicembre la US per il lavoro di pulizia svolto a settembre, dall’altra – a fronte della nostra accorata richiesta di far intervenire mezzi comunali – ha di fatto risposto che non vi è necessità di interventi".

La società chiede più attenzione per gli atleti: "Abbiamo dimostrato di volere e poter collaborare con la pubblica Amministrazione senza peraltro chiedere alcun contributo pubblico, dopo le operazioni di pulizia post alluvione abbiamo disposto, anche per le scuole, tre sanificazioni da parte di ditte specializzate a spese nostre".

Avevano infatti fatto il giro del web le foto delle atlete che, armate di stivali, secchi, stracci e tutto l’occorrente necessario, ripulivano la palestra per cercare di tornare ad allenarsi nel più breve tempo possibile, ma ora, ci sarebbe bisogno di una pulizia esterna nei parcheggi che sono a servizio del Poliambulatorio.