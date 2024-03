Al Panettone c’è "Giovinette.. Le calciatrici che sfidarono il duce"

Ancora uno spettacolo nell’ambito della rassegna di teatro contemporaneo al ‘Panettone’ di Ancona, organizzata dal Gruppo Teatrale Recremisi con il patrocinio del Comune.

Questo pomeriggio (ore 18) sul palco saliranno le interpreti della compagnia Pem Habitat Teatrali con la piece ‘Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce’, spettacolo tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani, per la regia di Laura Curino. Siamo nel 1932. Sulla panchina di un parco di Milano un gruppo di ragazze lancia un’idea: giocare a calcio. Fondano quindi la prima squadra di calcio femminile italiana che in breve raccoglie intorno a sé decine di atlete.

La loro fu una sfida ai tempi, al regime, alla mentalità dominante che vedeva nel calcio lo sport emblema della virilità fascista. Le ragazze, racconta il romanzo, scendevano in campo con i calzettoni e la gonna nera, per non offendere la morale. Ma erano comunque donne, e il calcio è uno sport da maschi, come molti continuano a credere ancora oggi. Le donne avevano un compito principale: fare figli. Lo stabilì lo steso Benito Mussolini nel famoso ‘Discorso dell’Ascensione’ pronunciato alla Camera dei Deputati il 26 maggio 1927. Per tacere del fatto che il marito di una delle protagoniste finisce nei guai con la polizia politica. Comunque, dal momento della nascita della squadra seguono pochi ma intensi mesi di entusiasmi e delusioni, fino a quando un comunicato dell’ufficio sportivo della federazione dei fasci di combattimento sancisce definitivamente il divieto di costituire società femminili di calcio. Di questo pugno di ragazze, alcune si riciclarono in altri sport, altre uscirono dalla storia, altre ancora entrarono in una storia più grande, partecipando dieci anni dopo alla lotta partigiana.

