Al Panettone torna il circo teatro

Nuovo appuntamento con il circo teatro al ‘Panettone’ di Ancona. Stasera (ore 21) un pubblico composto da grandi e piccoli potrà vedere all’opera la compagnia Collettivo Clown, che presenta ‘Balloon Adventures’, spettacolo di grande suggestione. ‘Cosa succede quando un palloncino prende il volo?’. E’ la domanda che si legge nella presentazione. La risposta? ‘Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown?’. Allora ‘due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra?’. Domanda senza risposta, per non rovinare la sorpresa. ‘Balloon Adventures’ è un lavoro ‘dolce e amaro’ con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante. Poetico senza perdere di comicità, comico senza perdere la poetica. Il costo del biglietto è di 12 euro (ridotto 10 euro, 8 euro per gli studenti). Prevendita alla Casa della Musica (071202588) e online su www.vivaticket.com e www.amatmarche.net/biglietterie.